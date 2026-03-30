La rabbia dei cognati non si placa e ognuno trama per mandare in frantumi la fragile armonia familiare
B uone notizie in arrivo, almeno per un istante. Nella puntata di stasera di Melek – Il coraggio di una madre, alle 21.30 su Real Time, Melek intravede la possibilità di un frammento di felicità: le crepe nella famiglia Karadag sembrano rimarginarsi e i rancori del passato cominciano ad attenuarsi. Purtroppo, l’imprevisto si fa strada insieme alla sete di vendetta delle persone a lei vicine, che continuano a ostacolarla con qualsiasi mezzo. Cosa vedere su Netflix a marzo 2026: le serie tv e film da non perdere X Leggi anche › Alpay manipola Defne, Seyit Ali fa un gesto inaspettato: la nuova puntata di “Melek – Il coraggio di una madre” Melek – Il coraggio di una madre, anticipazioni puntata 30 marzo 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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