Sfogarsi placa la rabbia? Non proprio ma in qualche modo funziona

Secondo uno studio recente, sfogarsi non aiuta davvero a calmare la rabbia e può peggiorare la situazione. Quando le persone si lasciano andare alla rabbia, spesso peggiorano i sentimenti negativi e aumentano il rischio di conflitti. Un esempio concreto è che gridare o colpire oggetti non riduce l’ansia, anzi, può farla crescere. Molti credono che sfogarsi sia un modo rapido per sentirsi meglio, ma le ricerche dimostrano il contrario. La domanda è: cosa si può fare allora?

L'idea che per gestire un momento di forte irritazione sia necessario "sfogarsi" è radicata nella cultura popolare. Spesso si paragona la rabbia al vapore in una pentola a pressione: se non si apre la valvola, si rischia l'esplosione. Tuttavia, una meta-analisi pubblicata sulla rivista Clinical Psychology Review demolisce questo mito, dimostrando che urlare, colpire un sacco da boxe o persino correre potrebbe non essere la soluzione ideale. La ricerca, condotta da un team della Ohio State University e della Virginia Commonwealth University, ha esaminato 154 studi scientifici coinvolgendo un totale di 10.