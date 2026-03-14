Lodi | teleassistenza rivoluziona cure oncologiche

Un nuovo sistema di teleassistenza è stato adottato dall’Ospedale Maggiore di Lodi per i pazienti oncologici fragili. Questo metodo consente di monitorare e gestire da remoto i cateteri venosi centrali, garantendo un’assistenza più efficiente e continuativa. La soluzione rappresenta un cambiamento significativo nelle modalità di cura, coinvolgendo direttamente il personale sanitario e i pazienti stessi.

Il sistema di teleassistenza introdotto dall’Ospedale Maggiore di Lodi sta rivoluzionando la cura dei pazienti oncologici fragili, permettendo la gestione a distanza dei cateteri venosi centrali. Questa innovazione riduce drasticamente gli spostamenti verso la struttura ospedaliera per i pazienti ultrasessantacinquenni sottoposti a chemioterapia. La soluzione tecnica si inserisce nel programma Hands-free Vascular Access System (HVAS), che utilizza strumenti digitali avanzati per ottimizzare la manutenzione dei dispositivi medici. Il personale infermieristico supervisiona le operazioni tramite visori dedicati, guidando in tempo reale i caregiver nelle procedure di lavaggio del catetere e sostituzione delle medicazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lodi: teleassistenza rivoluziona cure oncologiche Articoli correlati Due bambini palestinesi accolti a Perugia per le cure oncologichePerugia ha accolto questa mattina, martedì 10 febbraio, due bambini palestinesi provenienti dalla striscia di Gaza, bisognosi di cure oncologiche,... Da Gaza a Perugia, accolti due bambini palestinesi per cure oncologichePerugia, 10 febbraio 2026 – "Questi bambini arrivano da un luogo, ormai lontano dai riflettori, dove il genocidio del popolo palestinese continua a...