Da Gaza al policlinico di Bari | protezione civile pugliese intervento umanitario la scorsa notte Quindici persone fra cui bambini per cure specialistiche

La Protezione civile della Puglia ha portato questa notte quindici persone, tra cui bambini e pazienti, dal Gaza al Policlinico di Bari. Sono stati trasferiti per ricevere cure specialistiche che non potevano fare lì, a causa della guerra e dei danni ai nosocomi di Gaza. L’intervento è stato rapido e deciso, con l’obiettivo di salvare vite e garantire assistenza a chi ne ha più bisogno.

Di seguito il comunicato: La Sezione della Protezione Civile della Regione Puglia si è attivata questa notte per consentire il trasferimento al Policlinico di Bari di circa quindici persone provenienti dalla Striscia di Gaza, tra cui tre pazienti, inclusi alcuni bambini bisognosi di cure specialistiche non attualmente accessibili nei territori di provenienza a causa della compromissione di diversi presìdi sanitari conseguente al conflitto in corso. L'operazione rientra nelle attività di evacuazione sanitaria internazionale ( MEDEVAC ) coordinate a livello nazionale e realizzate in costante collegamento con la CROSS – Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario, struttura deputata al coordinamento dei trasferimenti sanitari complessi sul territorio nazionale e nei contesti di emergenza internazionale.

