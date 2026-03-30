A Palmariggi è stata presentata la proposta della Disability Card europea, un' iniziativa volta a migliorare l'accessibilità e i diritti delle persone con disabilità nel territorio comunale. La misura mira a facilitare i servizi e a promuovere un ambiente più inclusivo, riflettendo un impegno diretto dell’amministrazione locale in questa direzione.

PALMARIGGI – Un passo concreto verso un Comune più accessibile e attento ai diritti delle persone con disabilità. È questo il senso della mozione presentata dal gruppo consiliare “Palmariggi è ora”, che chiede di discutere in consiglio comunale l'adesione ufficiale dell’ente alla carta europea della disabilità (Disability Card) e di approvare la relativa convenzione con la presidenza del consiglio dei ministri, come previsto dal Dpcm 6 novembre 2020. Si tratta di uno strumento riconosciuto in tutta l’Unione Europea e consente ai cittadini con disabilità di accedere a servizi, eventi e attività con agevolazioni dedicate. In Italia, la piattaforma ufficiale di riferimento è “disabilitycard. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - La proposta per un Comune più inclusivo: ecco la Disability Card europea

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