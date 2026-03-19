manfredonia disability card e voto assistito

Il Comune di Manfredonia ha annunciato che in occasione dei referendum del 22 e 23 marzo 2026, i cittadini con la Disability Card europea, con l’indicazione “A”, potranno utilizzare questa tessera per accedere al voto assistito nei seggi. La comunicazione riguarda tutti gli aventi diritto, che potranno usufruire di questa possibilità durante le giornate di consultazione elettorale.

In occasione dei Referendum del 22 e 23 marzo 2026, il Comune di Manfredonia informa che la EU Disability Card, se recante l’indicazione “A”, sarà valida per accedere al voto assistito presso i seggi. Una novità importante che semplifica le procedure, evitando ulteriori certificazioni sanitarie e garantendo una partecipazione più accessibile e inclusiva L’Amministrazione invita Presidenti di seggio, scrutatori e personale coinvolto a prendere visione della disposizione, assicurando il corretto rispetto dei diritti delle persone con disabilità. «Garantire il diritto di voto in condizioni di parità significa rimuovere ogni ostacolo», ha dichiarato l’Assessora al Welfare e Cultura Maria Teresa Valente. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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