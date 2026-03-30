La professoressa Mocchi | Dall’elicottero vedevo le finestre della mia scuola Sono salva grazie ai donatori di sangue

La professoressa Mocchi, ricoverata all'ospedale Papa Giovanni XXIII dopo essere stata accoltellata mercoledì mattina in una scuola media, ha scritto una lettera all'Avis, dettata dal letto d'ospedale. Nella missiva, ha raccontato di aver visto le finestre della scuola dall’elicottero e ha ringraziato i donatori di sangue per aver contribuito alla sua salvezza.

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera di Chiara Mocchi, la professoressa accoltellata mercoledì mattina alle scuole medie di Trescore, destinata all’Avis La lettera è stata dettata al suo legale dal letto dell’ospedale Papa Giovanni XXIII dove si trova ricoverata. Voglio dettare anche oggi, con voce flebile, queste poche righe a quello che ormai è il mio Angelo Custode: il mio Legale di Fiducia. Lo faccio perché sento il bisogno di dire grazie, un grazie che sale dal cuore e attraversa ogni battito che ancora oggi posso sentire. Un grazie rivolto a quei donatori A.V.I.S. anonimi che, senza sapere chi io fossi, mi hanno ridato la vita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Professoressa Chiara Mocchi accoltellata a scuola da uno studente 13enne, il video dell'aggressioneMercoledì 25 marzo Chiara Mocchi, professoressa di francese nella scuola media Leonardo Da Vinci a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, è...

Tiziana Panella torna al Liceo Giannone di Caserta: “La mia svolta grazie a una professoressa”Tempo di lettura: 3 minutiUn’autentica immersione nel proprio vissuto per Tiziana Panella, visibilmente emozionata da un’accoglienza il cui calore ha...

Contenuti utili per approfondire La professoressa Mocchi Dall'elicottero...

Temi più discussi: Una scuola più attenta, una comunità più unita. La lettera aperta della professoressa Chiara Mocchi; La professoressa accoltellata, le sue prime parole: Non provo rancore. Stiamo accanto al ragazzo che mi ha colpito, forse senza nemmeno sapere perché; Chiara Mocchi, la prof accoltellata: Stiamo accanto al ragazzo che mi ha colpito, non porto rabbia. Il legale del 13enne: distaccato...; Trescore, la prof accoltellata: Non lasciamo vinca il buio, la mia ferita sarà un ponte.

La professoressa Mocchi: Dall’elicottero vedevo le finestre della mia scuola. Sono salva grazie ai donatori di sangueDall’ospedale il messaggio di Chiara Mocchi, la docente accoltellata mercoledì alle medie di Trescore, indirizzata all'A.V.I.S. bergamonews.it

Il grazie della prof Mocchi a chi l’ha salvata: Colpita da un mio alunno indottrinato dai socialLa docente di Trescore ricoverata a Bergamo scrive ai donatori di sangue, e ringrazia anche E., un altro mio alunno anche lui tredicenne, che mi ha invece ... milano.repubblica.it

Pietro Alviti ha pubblicato su Alessioporcu.it l'articolo Clara Mocchi come Giovanni Bachelet e Chiara Costa: la speranza del perdonoLa vicenda della morte e resurrezione di Gesù rivive ogni volta che una donna o un uomo decide di prendere la propria croce - facebook.com facebook

La lettera di Chiara Mocchi, l'insegnante accoltellata a Trescore è talmente bella da lasciare senza parole. Una carezza per l'anima. Così piena di amore per gli altri, di dedizione, di passione, di misericordia. Così traboccante di umanità e di tutto quello che se x.com