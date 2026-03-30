Una docente ferita da un 13enne in aula si prepara a tornare in classe. Fino a mercoledì scorso, il ragazzo si trovava al suo posto, prima dell’episodio in cui ha cercato di ucciderla con un coltello, filmando l’aggressione. La docente ha dichiarato di essere pronta a riaccogliere lo studente al suo ritorno, anche se non desidera vedere il banco vuoto.

Il giorno in cui tornerà in classe, Chiara Mocchi non vorrebbe vedere quel banco vuoto. Anche se fino a mercoledì scorso in quel banco stava il ragazzo che ha cercato di ucciderla, filmandola mentre la colpiva ripetutamente a coltellate. «Io voglio rivedere prima possibile i miei studenti. Anche lui. Lui ha già molti problemi, e io non voglio essere un problema in più». Così la professoressa Mocci ha raccontato i suoi sentimenti verso il suo aggressore al proprio avvocato, Angelo Murtas. E allo stesso modo li ha raccontati ieri al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, salito a trovarla nell'ospedale di Bergamo dove è ricoverata. Ferite profonde, nel corpo e nello spirito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La prof ferita al 13enne. "Pronta a riaccoglierti"

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