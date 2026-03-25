Un ragazzo di 13 anni ha colpito alla gola una docente con un coltello, lasciando sulla maglietta la scritta

Sono tanti anche questa volta gli interrogativi sull'ennesimo episodio di violenza giovanile. Per di più in un luogo ritenuto "sicuro" come la scuola. Questa mattina, poco prima dell'inizio delle lezioni, uno studente di tredici anni, che frequenta la terza media, ha accoltellato al collo la sua professoressa di francese. Una insegnante modello, secondo i suoi colleghi. Chiara Mocchi, 57 anni, ora è ferita gravemente e si trova in ospedale per essere operata. L'hanno trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Così è avvenuta l'aggressione. L'aggressione sarebbe avvenuta poco prima delle 8 all'esterno dell'Istituto comprensivo Leonardo da Vinci di via Damiano Chiesa a Trescore Balneario, un piccolo comune della bassa Val Cavallina, nella bergamasca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Studente 13enne accoltella la prof al collo. Sulla maglietta la scritta "Vendetta"

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