Un ragazzo di 13 anni ha colpito alla gola la propria insegnante con un coltello, lasciandola in terapia intensiva. Sulla maglietta indossata dal giovane era visibile la scritta

L'aggressione avvenuta poco prima dell'8 a Trescore Balneario, nella bergamasca. La docente di francese non sarebbe in pericolo di vita. Valditara: "Porterò la questione all'Unesco" Sono tanti anche questa volta gli interrogativi sull'ennesimo episodio di violenza giovanile. Per di più in un luogo ritenuto "sicuro" come la scuola. Questa mattina, poco prima dell'inizio delle lezioni, uno studente di tredici anni, che frequenta la terza media, ha accoltellato al collo la sua professoressa di francese. Una insegnante modello, secondo i suoi colleghi. Chiara Mocchi, 57 anni, ora è ferita gravemente e si trova in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Studente 13enne accoltella la prof al collo, è in terapia intensiva. Sulla maglietta la scritta "Vendetta"

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