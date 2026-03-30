La professoressa di francese di 57 anni è stata accoltellata da un suo studente di tredici anni a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La docente ha dichiarato di vivere grazie a una minima quantità di sangue donato e a una piccola quantità di sangue, sottolineando il suo legame con la vita. Un alunno di 13 anni è stato coinvolto nell'aggressione, che ha richiesto interventi medici.

Trescore Balneario, 30 marzo 2026 – La professoressa di francese Chiara Mocchi, 57 anni, accoltellata da un suo studente di tredici anni a Trescore Balneraio (Bergamo ), torna a parlare. E lo fa attraverso una lettera: “Non ho paura di tornare a insegnare, ma prima devono guarire le ferite del corpo e dell’anima. Al ragazzo direi di fare un esame di coscienza e capire questi suoi errori” ha scritto a “Storie italiane” la professoressa 57enne. Lo studente eroe E. e l’emorragia potentissima . "La mattina del 25 marzo 2026, davanti alla mia aula, un mio alunno tredicenne, confuso, trascinato e "indottrinato" dai social, mi ha colpita all'improvviso, ripetutamente al collo e al torace con un pugnale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La prof Chiara Mocchi: io viva per mezzo millimetro e per il sangue donato. Il grazie all’alunno eroe E.: un coraggio immenso

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