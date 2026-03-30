Una docente è rimasta ferita da un colpo di arma bianca durante un episodio avvenuto il 25 marzo in una scuola di Trescore Balneario. L'aggressore è un alunno di 13 anni. La ferita si trovava a circa mezzo millimetro dall'aorta. La donna si trova ancora in ospedale, dove è stata trasportata in elicottero e in condizioni di emergenza.

Chiara Mocchi, ancora ricoverata all'ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo, racconta gli istanti dell'aggressione subìta a scuola. Un altro suo studente l'ha difesa "rischiando la sua stessa vita" È ancora ricoverata all'ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo la professoressa accoltellata la mattina del 25 marzo da un suo alunno di 13 anni nei corridoi della scuola di Trescore Balneario. Chiara Mocchi ha però consegnato al suo legale una lettera in cui ripercorre quegli istanti e spiega quanto vicina è andata alla morte. "Un mio alunno tredicenne - confuso, trascinato e 'indottrinato' dai social - mi ha colpita all'improvviso, ripetutamente al collo e al torace con un pugnale", ricorda la docente di francese. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - La prof accoltellata dall'alunno di 13 anni: "Ferita a mezzo millimetro dall'aorta, in elicottero dicevano 'La stiamo perdendo'"

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