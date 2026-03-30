Nel 1996, l’Italia affrontò per la prima volta la Bosnia Erzegovina in una partita disputata a Sarajevo. In quel periodo, la Bosnia Erzegovina era appena uscita da una guerra molto intensa. La squadra bosniaca riuscì a vincere l’incontro giocato in casa.

Fu nel 1996, a Sarajevo: la Bosnia Erzegovina era appena uscita da una guerra violentissima e vinse per la prima volta nella sua storia Martedì la Nazionale italiana di calcio giocherà contro quella bosniaca a Zenica, in Bosnia Erzegovina, per la qualificazione ai Mondiali maschili (che il Post seguirà con un liveblog già dal tardo pomeriggio). Finora le due nazionali si sono affrontate cinque volte: l’Italia ha vinto tutte le partite tranne una, la prima, che la Bosnia Erzegovina vinse in modo decisamente inaspettato. Accadde quasi trent’anni fa, il 6 novembre 1996, nella capitale bosniaca, Sarajevo. Fu una delle prime partite in assoluto per la nazionale della Bosnia Erzegovina e anche la sua prima vittoria ufficiale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La prima volta che l’Italia giocò contro la Bosnia Erzegovina

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