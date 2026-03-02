Musa trascina la Bosnia-Erzegovina alla vittoria contro la Svizzera

Nella partita decisiva per il girone, la Bosnia-Erzegovina ha ottenuto una vittoria contro la Svizzera con un punteggio di 91-0. La squadra ha mostrato un dominio evidente sul campo, portando a casa i tre punti e influenzando la classifica del gruppo. La partita si è svolta con intensità e ritmo, con la Bosnia-Erzegovina che ha dominato durante tutto l’incontro.

In una partita decisiva per la classifica del girone, Bosnia-Erzegovina ha valorizzato il proprio dominio imponendosi su Svizzera con un punteggio netto di 91-60. L’incontro ha mostrato un ritmo brillante e una gestione del margine costante, che hanno permesso ai bosniaci di controllare il match dall’inizio alla fine e di tracciare un percorso positivo verso la seconda fase. Le prove individuali hanno evidenziato protagonisti in grado di tradurre la fase offensiva in una vittoria significativa, consolidando un andamento che potrebbe avere ripercussioni anche sul piano mentale e tattico. Il risultato finale racconta di una superiorità chiara: il duo Džanan Musa e Emir Sulejmanovic ha guidato l’attacco, con Musa che ha chiuso a 25 punti accompagnati da 7 rimbalzi e 4 assist, mentre Sulejmanovic ha totalizzato 13 punti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Musa trascina la Bosnia-Erzegovina alla vittoria contro la Svizzera Musa trascina l'Al-Ahli alla rimonta contro il Real MadridLa partita disputata nella Coca Cola Arena ha evidenziato l’ottima forma di Dubai, che ha prevalso su Real Madrid per 93-85. Leggi anche: Al liceo inaugura la mostra “L’umanità assediata”, un viaggio della memoria in Bosnia - Erzegovina