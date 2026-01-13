Finto antiquario compera online la poltrona di design ma è una truffa | spariti 1.400 euro
Un antiquario online ha acquistato una poltrona di design per soli 50 euro, ma si è rivelata una truffa. Dopo aver versato 1.400 euro, il venditore è scomparso, lasciando l'acquirente senza merce e con una perdita significativa. Questa vicenda evidenzia i rischi di acquisti su piattaforme poco affidabili e l'importanza di verificare l'affidabilità dei venditori prima di concludere un acquisto.
Un antiquario fasullo e una poltrona in legno che doveva essere venduta per 50 euro online, ma che si è trasformata in una trappola per sottrarre oltre 1.400 euro al venditore dell’oggetto. Per questa presunta truffa informatica la Procura della Repubblica di Perugia accusa due uomini: un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Assicura l'auto online ma è una truffa: 25enne perde 400 euro
Leggi anche: Ferrara, truffa online da 14.000 euro a una donna: come ci è riuscito il finto ispettore di Polizia
Il finto antiquario e il falso autonoleggio: due cremonesi truffati online. Ma c’è il lieto fine - Sospiro (Cremona) – Sono quattro donne le presunte autrici di truffe on line individuate dai carabinieri. ilgiorno.it
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.