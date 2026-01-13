Finto antiquario compera online la poltrona di design ma è una truffa | spariti 1.400 euro

Un antiquario online ha acquistato una poltrona di design per soli 50 euro, ma si è rivelata una truffa. Dopo aver versato 1.400 euro, il venditore è scomparso, lasciando l'acquirente senza merce e con una perdita significativa. Questa vicenda evidenzia i rischi di acquisti su piattaforme poco affidabili e l'importanza di verificare l'affidabilità dei venditori prima di concludere un acquisto.

