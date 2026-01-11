Maria De Filippi ritorna ad Amici con la giacca gioiello da oltre 4mila euro

Maria De Filippi ha inaugurato il 2026 di Amici indossando una giacca gioiello dal valore di oltre 4.000 euro. La conduttrice si presenta con un look elegante e raffinato, scelto per la prima puntata dell'anno. La giacca nera scintillante ha attirato l’attenzione, ma chi ne è il brand e quale è il prezzo esatto? Scopriamolo insieme.

Maria De Filippi è tornata con una nuova puntata di Amici, la prima del 2026. Chi ha firmato e quanto costa la giacca nera scintillante indossata per l'appuntamento pomeridiano?.

