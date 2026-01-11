Maria De Filippi ritorna ad Amici con la giacca gioiello da oltre 4mila euro

Da fanpage.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Maria De Filippi ha inaugurato il 2026 di Amici indossando una giacca gioiello dal valore di oltre 4.000 euro. La conduttrice si presenta con un look elegante e raffinato, scelto per la prima puntata dell'anno. La giacca nera scintillante ha attirato l’attenzione, ma chi ne è il brand e quale è il prezzo esatto? Scopriamolo insieme.

Maria De Filippi è tornata con una nuova puntata di Amici, la prima del 2026. Chi ha firmato e quanto costa la giacca nera scintillante indossata per l'appuntamento pomeridiano?. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Il ritorno al nero di Maria De Filippi: ad Amici indossa la giacca dark (da quasi 2mila euro)

Leggi anche: Amici 25, colpo di Maria De Filippi: chi ritorna al Serale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Maria De Filippi torna in tv: tutto pronto per la prima puntata di “C’è posta per te”. Ospiti Can Yaman e Raoul Bova; Anticipazioni C’è posta per te, gli ospiti (bomba) della prima puntata: De Filippi inflessibile; Uomini e donne, lite tra Tina Cipollari e il corteggiatore di Cristiana: «Sei un viziato, falso e codardo». Maria De Filippi reagisce; Mediaset, torna Maria De Filippi e cambia il palinsesto: cosa succede con Uomini e Donne e Amici nel daytime.

maria de filippi ritornaMaria De Filippi ritorna ad Amici con la giacca gioiello da oltre 4mila euro - Chi ha firmato e quanto costa la giacca nera scintillante indossata per l’appuntamento pomeridiano? fanpage.it

maria de filippi ritornaC'è Posta per Te riparte con Can Yaman e Raoul Bova: l'atteso ritorno - C'è Posta per Te riparte il 10 gennaio con Maria De Filippi: nella prima puntata arrivano Can Yaman e Raoul Bova ... it.blastingnews.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.