Nella mattina di oggi, la polizia israeliana ha impedito al cardinale Pierbattista Pizzaballa e a padre Francesco Ielpo, custode della chiesa del Santo Sepolcro, di entrare nel sito sacro di Gerusalemme. I due erano diretti a celebrare la messa per la Domenica delle. La decisione ha suscitato reazioni di solidarietà da parte di alcuni esponenti pubblici.

Vietato l'accesso anche a padre Ielpo. Vicinanza espressa dalla presidente della Regione e dalla sindaca di Perugia Il fatto ha suscitato reazioni immediate sia nel mondo della politica che delle istituzioni nazionali. Anche l'Umbria, in particolare la presidente della Regione Stefania Proietti e la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, ha espresso profonda vicinanza e solidarietà per quanto accaduto. "E’ di una gravità inaudita impedire al cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, di celebrare la messa al Santo Sepolcro. Questa mattina si è verificato un fatto inaccettabile, la violazione della libertà di culto della dignità dei cristiani. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Polizia israeliana vieta l'accesso al Santo Sepolcro al cardinale Pizzaballa, solidarietà da Proietti e Ferdinandi

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