La Pianese allunga la striscia senza sconfitte Il pari a Forlì avvicina l’obiettivo play off

La partita tra Forlì e Pianese si è conclusa con un pareggio, mantenendo invariata la serie di risultati positivi della squadra ospite. La formazione della Pianese, schierata con un modulo 4-3-3, ha visto in campo giocatori come Martelli tra i pali e Trombetta, sostituito al 40’ minuto, tra le punte. La sfida si è svolta allo stadio di Forlì, con le formazioni che si sono affrontate fino alla fine senza variazioni nel punteggio.

FORLì PIANESE FORLÌ (4-3-3): Martelli; Manetti, Palomba (41’pt Menarini), Onofri, Cavallini; Franzolini, De Risio, Farinelli; Macrì, Trombetta (40’st Petrelli), Selvini (40’st Spinelli). Panchina: Calvani, Tagliaferri, Mandrelli, Ripani, Greco, Berti, Ilari, Gheza, Scaccabarozzi, Rossi, Sagre. Allenatore Miramari. PIANESE (3-5-2): Filippis; Ercolani, Masetti (32’st Gorelli), Amey; Martey, Bertini, Simeoni, Proietto (47’st Sodero), Tirelli; Ongaro (17’st Fabrizi), Peli (17’st Ianesi). Panchina: Nespola, Reali, Colombo, Balde, Xhani. Allenatore Birindelli. Arbitro: Gianmarco Vailati di Crema (Martone – Gatto). Ammoniti: Amey, Menarini. Recupero: 4’ e 4’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Pianese allunga la striscia senza sconfitte. Il pari a Forlì avvicina l’obiettivo play off Articoli correlati Serie C: per il Vicenza pari senza reti, ma torna a +16. Arezzo ok con la Pianese e allungaEcco tutto quanto accaduto nelle 13 partite di questa domenica, con il turno infrasettimanale in vista. Forlì avanti a piccoli passi verso la salvezza: al Morgagni con la Pianese c'è solo un pariContinua a mancare la vittoria in casa Forlì Calcio e dopo la cocente sconfitta a Campobasso i biancorossi non vanno oltre lo 0 a 0 in casa con la... Contenuti e approfondimenti su Pianese allunga Temi più discussi: Per la Pianese un pareggio a Forlì, la striscia positiva delle zebrette si allunga; Forlì e Pianese non si fanno male, finisce 0-0 in Romagna; Reti bianche a Forlì, la Pianese conquista un punto che allunga a otto la striscia di risultati utili; Pianese pronta al confronto con il Pontedera. Gorelli avverte: Avranno il coltello tra i denti. Calcio, reti bianche a Forlì: la Pianese conquista un punto che allunga a otto la striscia di risultati utiliÈ un altro risultato che muove la classifica quello conseguito dalla Pianese al Morgagni di Forlì. Le zebrette ottengono infatti un buon pari che allunga a otto la striscia di risultati utili consec ... radiosienatv.it La Pianese resiste a Forlì: 0-0 al Morgagni e striscia utile che sale a ottoDiretta di Forlì-Pianese di Domenica 29 marzo 2026: bianconeri solidi e pericolosi nel primo tempo, poi equilibrio nella ripresa ... calciomagazine.net Hamburgher Galaxy NGC 3628 si distingue per la sua forma allungata e per la sottile coda mareale, traccia evidente delle interazioni gravitazionali con le galassie vicine. Un oggetto affascinante che rivela sempre nuovi dettagli con integrazioni profonde. Setu - facebook.com facebook