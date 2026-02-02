Con un solo prodotto, questa stagione invernale promette di rivoluzionare la skincare. Un nuovo siero viso combina tre ingredienti virali dell’anno, promettendo di levigare e rimpolpare la pelle in un attimo. Basta applicarlo e si ottiene un effetto immediato di benessere, senza dover usare mille prodotti diversi. È il

E se con un solo prodotto si potesse avere un boost di benessere alla pelle immediato grazie all’azione di tre ingredienti must per la cura della cute? Con molta probabilità lo vorremmo provare tutte e subito. Ed ecco che questa possibilità ci arriva proprio adesso, approfittando dello sconto in atto sul siero viso di The Ordinary. Un prodotto dall’efficacia testata e che contiene un trio di ingredienti che fanno davvero la differenza sulla nostra pelle: l’acido ialuronico, la pro vitamina B5 e le ceramidi. Come dire, un concentrato di benessere in un solo siero che una volta provato non vorrete più lasciare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - I tre ingredienti virali dell’anno in un solo siero viso che leviga e rimpolpa. È il mai più senza beauty dell’inverno

Approfondimenti su Beauty Siero

Perfeziona l’incarnato e mantiene la pelle idratata con il fondotinta all’acido ialuronico, il alleato ideale durante l’inverno.

Il siero viso al ginseng nero, proveniente dalla Corea, sta conquistando il mondo della skincare.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Beauty Siero

Argomenti discussi: Si chiama Japanese Cheesecake perché Biscotti nello Yogurt suonava male: e ha funzionato.

Japanese cheesecake: il dolce virale che ha conquistato i socialTre ingredienti, nessuna cottura e tanta personalizzazione: ecco perché tutti stanno preparando e condividendo la cheesecake giapponese Negli ultimi giorni è impossibile scorrere i social senza imbatt ... msn.com

La chiamano cheesecake giapponese, io l’ho rifatta in versione tiramisù ed è spaziale! La proveresti anche tu Salva la ricetta Seguimi su @cucinaedelizia per altre idee semplici e virali INGREDIENTI • Yogurt greco • Caffè • Dolcificante (facol - facebook.com facebook