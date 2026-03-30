È iniziato un ciclo di incontri pubblici promosso dall’associazione culturale COstruiaMO, con l’obiettivo di creare uno spazio di confronto aperto ai cittadini di Como. L’iniziativa invita giornalisti, cittadini e rappresentanti locali a discutere in modo libero e diretto sul futuro della città, promuovendo il dialogo e la condivisione di idee. Gli incontri si svolgono in un contesto civico, senza limiti di partecipazione.

Prende il via il ciclo di incontri pubblici promosso dall’associazione culturale COstruiaMO, pensato come uno spazio civico di confronto aperto alla città per discutere in modo libero e costruttivo il futuro di Como. Il primo appuntamento, intitolato “La parola ai giornalisti – Raccontare, capire e confrontarsi per la città”, si terrà lunedì 30 marzo 2026 alle ore 18.15 presso lo Yacht Club di Como. L’incontro inaugura il percorso delle Agorà di COstruiaMO, un ciclo di momenti di ascolto e dibattito che coinvolgerà nel tempo diverse componenti della società comasca – professioni, categorie economiche, associazioni, mondo del lavoro e della cultura – con l’obiettivo di favorire un confronto pubblico sulle trasformazioni che interessano la città e sulle prospettive di sviluppo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - La parola ai giornalisti: Raccontare, capire e confrontarsi per la Città di Como

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