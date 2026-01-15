Città del futuro parola ai residenti | Saranno loro a indicarci la strada

A Pioltello, il futuro della città si costruisce ascoltando i cittadini. Attraverso incontri nel quartiere, presso il mercato e con le associazioni locali, il Comune raccoglie idee e proposte per definire il nuovo Piano di governo del territorio. Il vicesindaco Saimon Gaiotto sottolinea l’importanza di un processo partecipato, in cui i residenti sono protagonisti nel delineare il volto della città che verrà.

Urbanistica dal basso a Pioltello, il Comune ascolta la gente. Al mercato, nei consigli di quartiere, nelle associazioni: "Raccogliamo idee per il nuovo Piano di governo del territorio - spiega il vicesindaco Saimon Gaiotto, sua la delega alla partita -. Dieci i temi su cui cerchiamo spunti, fra i quali viabilità, servizi, sicurezza. Saranno i pioltellesi a indicarci la strada". Comincia così un percorso nella concezione del tutto simile a quello del bilancio partecipato. "Qui, l'Amministrazione tace e ascolta - sottolinea il vicensindaco - una fase delicata. La sfida è arrivare a un documento coerente con le esigenze della comunità e con i bisogni del futuro.

