Durante la domenica della Parola, nella cattedrale di Macerata, si è celebrato San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Il vescovo ha sottolineato l'importanza di usare la parola con responsabilità, evitando che diventi uno strumento di disumanizzazione. Un momento di riflessione sul ruolo dei professionisti dell'informazione nel promuovere valori di rispetto e verità attraverso il linguaggio.

Ieri, domenica della Parola, nella cattedrale di Macerata si è festeggiato il patrono dei giornalisti San Francesco di Sales, la cui celebrazione cade il 24 gennaio. Il vescovo Nazzareno Marconi ha officiato la messa e ha sottolineato come la festa dedicata al protettore di tutti coloro che si occupano di comunicazione, ricordi ai cristiani che l’umano e il divino sono inseparabili e che, come ha insegnato il Concilio, al centro della vita di fede ci sia l’ascolto della parola della Sacra scrittura che è una parola umana e soprattutto una parola divina. Ha ricordato il richiamo alla centralità della persona come tema scelto dal Papa Leone XIV per il messaggio della 60esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il vescovo ai giornalisti: "La parola non diventi un’arma di disumanizzazione"

