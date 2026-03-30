Il segreto? Un mix irresistibile di beneficenza, autoironia e un pizzico di sana follia catodica Non è solo calcio, è uno stato d'animo. I Cccb (Ciccioni con la Barba), l'armata grossa del calcio a 7 forlivese, sono riusciti in un'impresa che va oltre il rettangolo verde: diventare la seconda realtà calcistica cittadina per seguito su Instagram. Il segreto? Un mix irresistibile di beneficenza, autoironia e un pizzico di sana follia catodica. Dopo il successo di Movèmbar, il progetto dedicato alla salute maschile e alla raccolta fondi per l’Istituto oncologico romagnolo, i Cccb hanno lanciato a marzo "Ciccioni - Il sogno salvezza". 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - La parodia del reality Campioni, i "Ciccioni con la Barba" scalano i social: sono la seconda squadra più seguita di Forlì

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