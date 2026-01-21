La squadra di Maurizi si prepara a una sfida importante in Coppa, con il sostegno di cento tifosi biancorossi. L’obiettivo è mantenere alta la concentrazione e proseguire il percorso nella competizione, che per il team rappresenta un momento significativo, uguale al campionato. La determinazione e l’umiltà sono fondamentali per affrontare avversari forti, con la gioia di vedere i sostenitori esultare al termine di ogni risultato positivo.

"Quello di Coppa è un appuntamento importante, perché al pari del campionato è una competizione. Noi finora siamo andati avanti e vogliamo continuare a rimanere dentro a questa manifestazione, cercando di raggiungere la finale". Comincia così l'analisi della partita odierna di un Agenore Maurizi conciso e determinato, che prosegue parlando dell'avversario, l'FC Francavilla e sottolineandone le qualità: "È una squadra molto forte, che in campionato sta raccogliendo meno ma in Coppa ha eliminato club prestigiosi come Fasano e Nocerina. Ha giocatori interessanti ed è da affrontare con umiltà e massima attenzione".

La squadra di Maurizi sarà seguita da cento sostenitori biancorossi: "Ce la giocheremo, a questa competizione ci teniamo». "Loro sono forti, serve massima umiltà. La gioia più grande è veder esultare i tifosi»

