Napoli-Parma 0-0 pagelle – Torna il virus della pareggite torna il Politano fumoso torna l’arbitro Fabbri

Il match tra Napoli e Parma termina con un pareggio senza reti, evidenziando ancora una volta alcune criticità delle due squadre. La partita si è svolta senza grandi emozioni, con alcune difficoltà nel trovare la rete e decisioni arbitrali che hanno suscitato discussioni. Di seguito, le pagelle e gli aspetti principali di un incontro che ha confermato alcune tendenze recenti nel calcio italiano.

Le pagelle di Napoli-Parma 0-0 MILINKOVIC-SAVIC. Almeno stasera la maledizione gialloblù del mercoledì lo lascia incolume. Zero reti e ozio a iosa per Zio Vanja – 6 DI LORENZO. Il Maradona è un vicolo cieco in cui il Napule attacca e attacca per novantacinque minuti troppo brevi: il Capitano dei Due Scudetti comincia benissimo, servendo Scott il Rosso già al 6'. Offende a destra in due ruoli ma la sostanza non cambia e la fumosità di Na-Politano è un danno soprattutto per lui – 6 RRAHMANI. Il Parma inane fa partecipare lui e il Corazziere Sabaudo all'infinita manovra azzurra fatta di cerchi concentrici e nella ripresa Amir è pure protagonista di una discesa prorompente ma vana – 6 BUONGIORNO.

Napoli-Parma 0-0: video e highlights - Al Maradona il Parma erige un muro in difesa, con Rinaldi (portiere all'esordio in A) protagonista di due parate decisive: il Napoli ci prova a lungo, assediando l'area della squadra di Cuesta ma non ... sport.sky.it

Quando si gioca Napoli - Parma? - Parma: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

FINITA: NAPOLI-PARMA 0-0. Altro falso del Napoli che pareggia la terza partita consecutiva in campionato e perde punti preziosi in ottica scudetto. #NapoliParma • #ForzaNapoliSempre #SerieA #Napoli #sscnapoli24h facebook

Stellini: “Cambio Neres Ha sentito di nuovo dolore” #SkySport #SkySerieA #SerieA #NapoliParma #Napoli #Parma #Stellini #Neres x.com

