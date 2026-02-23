Il Carpi torna a gioire Ora è a più 7 sui playout

Il Carpi ha vinto la partita contro il Bra grazie a un gol nel finale, portandosi a sette punti di vantaggio sui playout. La squadra ha mostrato determinazione, soprattutto nel secondo tempo, dopo aver pareggiato il risultato. Il risultato è stato deciso da un’azione decisa negli ultimi minuti, che ha sorpreso gli avversari. La vittoria consente al Carpi di mantenere un margine di sicurezza nella lotta per la salvezza. La prossima sfida si avvicina, e i tifosi si aspettano continuità.