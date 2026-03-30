La cooperativa ha subito la revoca del finanziamento pubblico destinato alla palestra condivisa, realizzata con fondi pubblici dopo il sisma. La decisione è stata presa perché la struttura, invece di essere utilizzata esclusivamente dalla cooperativa, viene impiegata da terzi per attività differenti. La normativa prevede questa sanzione qualora i fondi vengano usati per scopi diversi da quelli originariamente previsti.

La struttura prefabbricata finanziata per la delocalizzazione veniva utilizzata anche da un'associazione sportiva nel pomeriggio. Per i giudici amministrativi violato il vincolo di esclusività Utilizzare in maniera non esclusiva una struttura realizzata con fondi pubblici per la delocalizzazione post-sisma, concedendola a terzi per attività diverse, comporta la revoca del contributo. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha respinto il ricorso presentato da una cooperativa contro il provvedimento dell’Ufficio speciale ricostruzione che aveva revocato un finanziamento di oltre 172mila euro. Il contributo era stato concesso e liquidato nel marzo 2023 per un importo complessivo di 172. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - La palestra "condivisa" costa cara alla cooperativa: revocato il finanziamento post sisma

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