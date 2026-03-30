A Piacenza, la comunità bosniaca si riunisce spesso nei bar dopo il lavoro, condividendo momenti di relax con birre da 66 centilitri. La presenza di questa comunità è evidente nei locali della città, dove si scambiano abitudini e tradizioni. Nel frattempo, si parla anche di sport e delle prossime sfide degli azzurri, con alcuni tifosi che scherzano sui possibili risultati contro le squadre avversarie.

Tra i bosniaci “piacentini” alla vigilia della finale play off con l’Italia: «Il cuore dice Džeko». E quel gemellaggio tra Fiorenzuola e Zenica. Avviso agli italiani: i bosniaci bevono e sanno bere. Anche a Piacenza, dopo il lavoro, si ritrovano al bar per smaltire le fatiche quotidiane e prepararsi al giorno successivo con le preoccupazioni annacquate da un paio di Moretti da 66. Al tavolo si parla di tasse, del costo del carburante, del conflitto in Medio Oriente, ma soprattutto, mai come ora, di calcio. A sorpresa la Bosnia ha superato il Galles nella semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali americani del 2026. La squadra del vecchio Edin Džeko, nella finale di domani sera, martedì 31 marzo, si troverà di fronte l’Italia, che come la Nazionale balcanica non partecipa alla massima competizione calcistica dal 2014. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - La nuova vita dopo la guerra e una Moretti da 66: a Piacenza la comunità bosniaca sogna lo sgambetto agli Azzurri

Articoli correlati

Il derby. Il Chiesanuova sogna lo sgambetto a una big: "Gara insidiosa, ma Trodica deve vincere»CHIESANUOVA Dopo tre turni consecutivi che hanno riservato scontri diretti contro squadre che lottano per la salvezza, cambia tutto per il...

Pronostico Genoa-Roma: sogna lo sgambetto al suo passatoGenoa-Roma è una partita della ventottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,...

Una raccolta di contenuti su La nuova vita dopo la guerra e una...

Discussioni sull' argomento La nuova vita dopo la guerra e una Moretti da 66: a Piacenza la comunità bosniaca sogna lo sgambetto agli Azzurri; Domani e giovedì a Sion si terrà un nuovo incontro tra i magistrati romani e le autorità svizzere, con il pm Stefano Opilio impegnato nella scelta degli atti utili all’inchiesta sul rogo del Constellation a Crans-Montana. Scopo del vertice è raccogliere documenti d; Si apre la nuova era degli Scarti La guida affidata a Giulia Moretti; Italrugby: a Moretti taglio di 60mila euro, per Parisse operazione da un milione.

Italrugby: a Moretti taglio di 60mila euro, per Parisse operazione da un milione - facebook.com facebook