Il derby Il Chiesanuova sogna lo sgambetto a una big | Gara insidiosa ma Trodica deve vincere

CHIESANUOVA Dopo tre turni consecutivi che hanno riservato scontri diretti contro squadre che lottano per la salvezza, cambia tutto per il Chiesanuova. Domenica infatti al Don Guido Bibini i biancorossi dovranno fronteggiare l’ambizioso Trodica. Non la solita neopromossa, anzi una squadra con nomi altisonanti che ha il terzo miglior attacco in Eccellenza, occupa il terzo posto in classifica e guarda ai playoff come obiettivo minimo. Una sfida speciale per Fatone, portiere pararigori e trodicense doc. Guiderà da dietro una difesa che non subisce reti da tre gare piene e in totale 326 minuti. Sulla corsia di destra non sarà della contesa il terzino Parioli, classe 2007 emerso in questi mesi come uno dei migliori under nella categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il derby. "Sangiustese, la gara è insidiosa»: "Chiesanuova, sarà una battaglia»Assieme a Borgia domenica è stato il migliore del Chiesanuova nel pareggio 1-1 con il Matelica.

Il derby maceratese. Mariotti: "Chiesanuova, è una gara da 6 punti». Il Matelica di Santoni deve risalire la classificaObiettivo sorpasso! Il Chiesanuova ritrova il "Don Guido Bibini" nella 4ª di ritorno ed alle 15 va in scena una partita delicatissima contro il...

Tortelli condanna il Chiesanuova. Il Tolentino inizia col piede giustoNote: gara iniziata con 15’ di ritardo per l’assenza dell’ambulanza; spettatori 400 circa; espulso Monaco; ammoniti Monaco, Persiani, Ciottilli, Giuggioloni; corner 2-5; recupero 1’ e 7’ Tortelli deve ... ilrestodelcarlino.it

