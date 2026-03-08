Pronostico Genoa-Roma | sogna lo sgambetto al suo passato

La partita tra Genoa e Roma si disputerà domenica alle 18:00, valevole per la ventottesima giornata di Serie A. Il match si svolgerà allo stadio del Genoa e sarà trasmesso in diretta tv e streaming. Le formazioni probabili, le statistiche e le notizie principali sulla sfida sono già disponibili, offrendo un quadro completo su questa gara di campionato.

Genoa-Roma è una partita della ventottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Quando Daniele De Rossi aveva sfidato per la prima volta la "sua" Roma da avversario le cose non erano andate proprio benissimo: lo scorso dicembre, nell'ultima partita del 2025, i giallorossi banchettarono 3-1 sul Genoa, che riuscì a rendere il risultato meno pesante accorciando le distanze soltanto nel finale con Ekhator. Oltre due mesi dopo l'ex Capitan Futuro proverà di nuovo a mettere i bastoni tra le ruote alla squadra che ha pure allenato per qualche mese nel 2024 prima di essere esonerato proprio dopo una partita contro il Genoa a Marassi.