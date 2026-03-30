Nelle ultime ore, si sono registrati 91 fermi tra i militanti appartenenti a gruppi anarchici, accusati di aver sfidato il divieto di manifestare. Le autorità hanno confermato che l'azione di polizia è avvenuta in risposta a minacce di violenza contro la città, con una frase ricorrente tra gli arrestati:

Fermento nella galassia anarchica dopo i fermi preventivi scattati per 91 militanti che avevano sfidato il divieto di manifestare per Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due morti nell'esplosione del Parco degli Acquedotti. Ma soprattutto in vista delle mobilitazioni per Alfredo Cospito, l'uomo simbolo del movimento anarchico sul quale il ministro della Giustizia dovrà decidere sul rinnovo del regime 41 bis entro il 4 maggio. Oltre ai messaggi in rete che continuano a inneggiare a ai due militanti "caduti in combattimento", a Bologna spuntano altre scritte minacciose. Una nei confronti della premier Giorgia Meloni. Affiancata, in questo caso, da un altro messaggio da tono simile rivolto anche al sindaco Matteo Lepore e a due dei suoi assessori: Daniele Ara e Matilde Madrid. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La nuova minaccia anarchica: "Roma brucerà". La data del caos

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