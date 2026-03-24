Sabato a Roma si svolgerà una manifestazione con circa 15.000 partecipanti. Le autorità stanno indagando sui due sospetti antagonisti deceduti, ritenuti responsabili di aver confezionato bombe. È stato emesso un allarme in vista del corteo in città, a causa di possibili rischi legati a minacce di natura anarchica. Le forze dell'ordine monitorano attentamente la situazione.

Gli inquirenti stanno setacciando la galassia di blog, siti anarchici e profili social per ricostruire la rete di contatti di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, morti venerdì nel crollo del casale Sellaretto, nel parco degli Acquedotti a Roma mentre assemblavano una bomba. Parallelamente all’attività di indagine per ricostruire qual era l’obiettivo da colpire e quando sarebbero entrati in azione, viaggia quindi quella che ha come oggetto il web e i vari profili social che riconducono alla galassia anarchica. In questo ambito gli investigatori stanno monitorando la rete per individuare elementi utili e soprattutto cogliere eventuali «collegamenti» con l’azione che Ardizzone e Mercogliano stavano preparando. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Minaccia anarchica su Roma. Sabato in 15.000 a manifestare

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