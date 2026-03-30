La nuova era del Camec C’è il comitato scientifico Wolf è ancora presidente

A circa un anno e mezzo dall’apertura del nuovo centro d’arte moderna e contemporanea della Spezia, si è costituito un comitato scientifico che vede ancora Wolf nel ruolo di presidente. La struttura è nata a seguito di un accordo tra il Comune e una fondazione bancaria, che ha portato all’attivazione di un partenariato pubblico-privato non formalizzato. Nei giorni successivi si svolgerà il finissage di una mostra in corso.

A un anno e mezzo dall’apertura del nuovo Centro d’arte moderna e contemporanea della Spezia, a seguito dell’attivazione del partenariato pubblico-privato non istituzionalizzato tra Comune della Spezia e Fondazione Carispezia, e a pochi giorni sia dal finissage della mostra “Fotosintesi. Fotografie dalla Collezione di Carla Sozzani”, che ha registrato oltre seimila visitatori, sia dall’inaugurazione della prossima mostra, a cura di Elena Volpato, “Ripensando il Romanticismo nell’arte contemporanea” (apertura al pubblico venerdì 11 aprile, visitabile fino al 13 settembre), il Camec presenta il nuovo comitato scientifico che ne guiderà le scelte artistiche e culturali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La nuova era del Camec. C’è il comitato scientifico. Wolf è ancora presidente Articoli correlati Antonio Giordano presidente del comitato scientifico dell’ospedale evangelico Betania =Il professore Antonio Giordano è il nuovo presidente del comitato scientifico dell’ospedale evangelico Betania. Leggi anche: Cammino europeo di Margherita d'Austria: la giornalista Monica Pelliccione nominata presidente del Comitato tecnico-scientifico Altri aggiornamenti su La nuova era del Camec C'è il comitato... Argomenti discussi: La nuova era del Camec. C’è il comitato scientifico. Wolf è ancora presidente. Antonio Grulli lascia il CAMeC dopo pochi mesiIl critico e curatore lascia a sorpresa la direzione del museo, aprendo interrogativi sul futuro del museo e sul progetto di rilancio appena avviato ... insideart.eu Il CAMEC La Spezia rinnova la governance: nominato il nuovo Comitato ScientificoIl CAMEC La Spezia nomina il Comitato Scientifico presieduto da Gerhard Wolf e ringrazia Antonio Grulli per il lavoro svolto in questi mesi ... exibart.com