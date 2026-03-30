La nostra barca dei sogni Ravenna fa il lifting al mitico Moro di Venezia

Il 30 marzo 2026, a Ravenna, si è avviato un intervento di restauro sul famoso Moro di Venezia. L’operazione riguarda la pulizia e il consolidamento della statua, che si trova in un’area pubblica della città. La fase di lavoro prevede l’uso di tecniche specifiche per preservare l’opera, che rappresenta un simbolo storico e artistico di grande rilievo.

Ravenna, 30 marzo 2026 – C’è un’immagine che, forse più di ogni altra, riassume il coraggio, l’ambizione, i risultati – in una parola, l’età dell’oro ‘contemporaneo’ – di una città che, almeno negli anni ‘90, non si accontentava dell’orizzonte, ma voleva andare oltre. Quell’immagine ha il colore del carbonio e la forma di una sfida impossibile. È il profilo del Moro di Venezia III, che da anni ‘riposa’ sulla testata della Darsena di città a Ravenna, quasi a voler sorvegliare il lento scorrere dell’acqua a pochi passi dal centro, tra il moderno skyline industriale e le memorie bizantine. 07-01-2026-; ravenna.fiamma olimpica a ravenna cassa di ravenna patuelli piazza del pÃ¨opolo s vitale e galla placidia e moro di venezia Il restyling del Moro di Venezia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La nostra barca dei sogni, Ravenna fa il lifting al mitico Moro di Venezia Articoli correlati Leggi anche: Il Moro di Venezia in Darsena. Lo scafo dell’imbarcazione tornerà al colore originario Via libera all'accordo pubblico-privato per restaurare il Moro di Venezia: "Tornerà al suo colore originario"Approvato il protocollo per i prossimi quattro anni per riqualificare e valorizzare la storica imbarcazione esposta in Darsena.