Il Moro di Venezia in Darsena Lo scafo dell’imbarcazione tornerà al colore originario

Il Moro di Venezia in Darsena sta per ricevere un intervento di restauro che riporterà lo scafo al suo colore originale. L’imbarcazione rappresenta un simbolo di eccellenza nel settore sportivo e cantieristico locale e sarà sottoposta a lavori di recupero grazie alla collaborazione tra enti pubblici e privati. L’obiettivo è restituire all’imbarcazione il suo aspetto originale.

Finalmente il Moro di Venezia III può tornare agli antichi splendori. Il simbolo dell'eccellenza sportiva, progettuale e cantieristica del nostro territorio sarà rimesso a nuovo grazie allo sforzo congiunto di pubblico e privato. Si legge nella nota di Ap che "è stato sottoscritto nei giorni scorsi, tra Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, Comune di Ravenna, Camera di Commercio di Ferrara Ravenna, Fondazione Raul Gardini, Circolo Velico Ravennate e Compagnia Portuale, il Protocollo d'Intesa finalizzato alla realizzazione di una iniziativa di pubblico interesse per la promozione e la valorizzazione della tradizione velica ravennate e del turismo nautico".