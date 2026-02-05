Una montagna di neve mezzo metro in quota E trionfo degli slittini week end per famiglie

Nei giorni scorsi, l’Abetone si è riempito di neve. La coltre bianca ha raggiunto mezzo metro e ha portato molte famiglie sulle piste e sugli slittini. È stato un weekend di festa per chi cerca divertimento in montagna.

Abetone (Pistoia), 5 febbraio 2026 – Neve abbondante negli ultimi giorni sul territorio di Abetone Cutigliano. Le perturbazioni che stanno interessando la nostra provincia hanno portato nelle scorse ore tra i 30 e i 40 centimetri di neve ad Abetone e alla Doganaccia, mentre in alcune zone in quota il manto fresco supera abbondantemente il mezzo metro. Nei prossimi giorni le previsioni sembrano ancora propense per altre deboli nevicate, soprattutto nella giornata di domani, venerdì, prima di un parziale miglioramento e di un probabile successivo peggioramento nei primi giorni della prossima settimana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una montagna di neve, mezzo metro in quota. E trionfo degli slittini, week end per famiglie Approfondimenti su Abetone Cutigliano Nel week end tornano pioggia e neve (in montagna): le previsioni Nel fine settimana, le previsioni indicano un nuovo peggioramento del tempo nelle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola. Mezzo metro di neve sull’Amiata, ma non si scia: la rabbia degli operatori Gli operatori della zona sono arrabbiati. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Abetone Cutigliano Argomenti discussi: Sestriere e in tutta la Vialattea: una montagna di neve per proseguire alla grande la stagione invernale; Una montagna di neve, mezzo metro in quota. E trionfo degli slittini, week end per famiglie; Questa montagna riesce a trasformarsi in una maniera incredibile (FOTO): viaggio sull'Etna ricoperto da oltre due metri di neve; La magia della neve sui meleti in Val di Non: l'acqua che serve all'agricoltura di montagna. Questa montagna riesce a trasformarsi in una maniera incredibile (FOTO): viaggio sull'Etna ricoperto da oltre due metri di nevePendii candidi e intonsi, completamente ricoperti da una coltre immacolata che disegna dune che sembrano appartenere a un insolito deserto. Da questo mare di neve gli alberi spuntano appena, in gran p ... ildolomiti.it Vignale e Gallo, presentato a Usseglio il Piano Neve della Regione: 1,5 milioni di investimenti per una montagna viva tutto l'annoÈ stato presentato ieri sera, presso il Palazzetto dello Sport di Usseglio, in una sala gremita di cittadini e operatori del territorio, il Piano Neve della Regione Piemonte, un programma strategico d ... torinoggi.it Tanta neve sulla montagna pistoiese ma c'è il rischio slavine x.com Tanta neve sulla montagna pistoiese ma c'è il rischio slavine facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.