New York paralizzata dalla neve | è una delle peggiori tempeste degli ultimi 150 anni

La tempesta di neve ha bloccato New York, causando disagi a oltre 40 milioni di persone nel Nord-Est degli Stati Uniti. La forte perturbazione ha portato accumuli record e ha costretto molte strade a chiudere. Le autorità hanno invitato i cittadini a restare a casa e a evitare spostamenti non essenziali. Numerosi voli sono stati cancellati e i servizi pubblici sono in difficoltà. La città si prepara a fronteggiare le conseguenze di questa delle peggiori nevicate degli ultimi 150 anni.

Oltre 40 milioni di persone sotto allerta nel Nord-Est degli Stati Uniti a causa della tempesta di neve. Blackout, voli cancellati e stato di emergenza in quattro Stati Una tempesta invernale di proporzioni storiche sta mettendo in ginocchio il Nord-Est degli Stati Uniti, con accumuli di neve che non si registravano da oltre un secolo e mezzo. A Islip, nello Stato di New York, sono caduti più di 74 centimetri di neve: si tratta del dato più alto dal 1963, secondo il National Weather Service. Il precedente record risaliva al 9 e 10 febbraio 2013. In alcune aree di New York City l'accumulo ha raggiunto i 48 centimetri.