La Fondazione di Ferrara ha annunciato ufficialmente l'inizio delle sue attività di distribuzione di fondi. Dopo un periodo di quindici anni, la comunità locale riceve nuovamente un sostegno filantropico diretto e organizzato, con risorse destinate specificamente a questo scopo. La fondazione è stata costituita recentemente e si prepara a intervenire in vari settori della città.

A distanza di 15 anni, la Comunità ferrarese torna finalmente a beneficiare di un sostegno filantropico diretto e strutturato con fondi dedicati. Questo traguardo è il risultato del processo che ha portato alla fusione per incorporazione della Fondazione estense nella Fondazione di Modena. Dotato di un plafond di 100mila euro, erogherà contributi da 2mila a 10mila euro per progetti mirati a favorire la coesione sociale e il supporto alle fasce più fragili. Il bando si concentra su quattro sfide prioritarie: welfare inclusivo, comunità educante, comunità longeva e solidale, e Ggiovani. Possono presentare richiesta gli enti del Terzo Settore, le cooperative sociali, gli enti religiosi e i Comuni del territorio, mentre non sono ammesse le istituzioni scolastiche e l'Università. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - La neo-costituita Fondazione di Ferrara annuncia ufficialmente l'avvio dell’attività erogativa

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