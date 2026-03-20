Caso Oppido scontro aperto | Eccelso e innocente costituita la Fondazione Domenico Caliendo

È stata costituita una fondazione dedicata a Domenico Caliendo, mentre il caso del cardiochirurgo Guido Oppido prosegue tra accuse e difese. La vicenda coinvolge diverse famiglie e ha suscitato numerose discussioni pubbliche. Le indagini giudiziarie continuano e le opinioni si dividono, alimentando un acceso confronto tra le parti coinvolte. La situazione resta sotto l’attenzione dei media e delle autorità competenti.

Perché il caso Oppido divide famiglie e opinione pubblica?. Il caso del cardiochirurgo Guido Oppido si trasforma in uno scontro sempre più acceso, non solo nelle aule giudiziarie ma anche sul piano mediatico. Da un lato la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, dall’altro i genitori dei 186 bambini cardiopatici che il medico ha curato e che oggi lo difendono pubblicamente. Le accuse sono pesanti: omicidio colposo in concorso e falso. Ma mentre la Procura di Napoli e i Nas portano avanti le indagini, fuori dal tribunale si combatte una battaglia parallela fatta di dichiarazioni, sit-in e prese di posizione. La difesa dei genitori: “Professionista innocente”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Caso Oppido, scontro aperto: “Eccelso e innocente”, costituita la Fondazione Domenico Caliendo Articoli correlati Leggi anche: Caso Domenico Caliendo, Guido Oppido si difende in tv: ‘Ho fatto tutto bene, sono la vittima’ La mamma di Domenico Caliendo: «Sconcerto per dichiarazioni Oppido dopo trapianto»Attraverso una nota del legale la mamma del piccolo Domenico, Patrizia Caliendo, esprime «sconcerto» per quanto emerge dal verbale sintetico di una... Una raccolta di contenuti su Caso Oppido Temi più discussi: Caso Oppido al Monaldi: scontro tra madri e legale; Caso Monaldi: genitori pro Oppido, l’ira della famiglia di Domenico; Morte Domenico, Iervolino: Non devo dimettermi. Mi sento tradita da Oppido; Giuseppe Caianiello ex direttore di cardiochirurgia del Monaldi contro Guido Oppido: Protetto dalla politica. Caso Oppido al Monaldi: scontro tra madri e legaleTensione a Napoli per la protesta dei genitori al Monaldi in difesa di Oppido. Critiche dai legali della famiglia Caliendo. stylo24.it Oppido: i genitori dei piccoli pazienti difendono il cardiochirurgo e richiamano la CostituzioneOppido: i genitori di 186 bimbi curati difendono il cardiochirurgo. Scontro con il legale dei Caliendo tra diritto di cronaca e presunzione di innocenza. 2anews.it Svolta nell’inchiesta sul caso del trapianto di cuore: ai due chirurghi Oppido e Bergonzoni contestato anche il falso in cartella clinica. La Procura chiede la sospensione. - facebook.com facebook Caso del piccolo Domenico: decine di genitori difendono il cardiochirurgo cosentino Oppido «basta gogna mediatica» - x.com