La ceramica Ascot-Dom di Solignano annuncia la sospensione dell' attività scatta lo sciopero

La ceramica Ascot-Dom di Solignano ha deciso di sospendere le attività oggi, lunedì 16 febbraio, a causa di uno sciopero che coinvolge 69 dipendenti. I lavoratori manifestano contro le condizioni di lavoro e chiedono un miglioramento delle retribuzioni. La produzione si ferma completamente, creando disagi nelle consegne programmate per questa settimana.

Qualche giorno fa l'annuncio dell'azienda, che non avrebbe però fornito risposte chiare ai lavoratori, da mesi già sottoposti ad un periodo difficile Sciopero per l’intera giornata di oggi, lunedì 16 febbraio, dei 69 tra lavoratrici e lavoratori di Ceramiche Ascot-Dom di Solignano di Castelvetro di Modena. Previsto il presidio davanti ai cancelli di strada Statale: l’azione di lotta è stata indetta dai sindacati di settore Filctem Cgil e Fesica Confsal insieme alle Rsu per la decisione aziendale di sospendere l’attività produttiva a partire dai primi di marzo per carenza di commesse e fino a data destinarsi.🔗 Leggi su Modenatoday.it

