La nazionale di calcio iraniana rende omaggio alle bambine vittime del bombardamento Usa alla scuola di Minab

Prima dell’amichevole tra la nazionale iraniana e la Nigeria, i giocatori sono entrati in campo portando degli zainetti in segno di commemorazione. L’atto è stato dedicato alle bambine uccise durante il bombardamento statunitense presso una scuola di Minab. La cerimonia si è svolta prima del fischio d’inizio, senza dichiarazioni ufficiali o interventi pubblici.

La nazionale di calcio iraniana rende omaggio alle vittime della scuola di Minab in occasione dell’amichevole contro la Nigeria: giocatori con degli zainetti in mano. La televisione di Stato iraniana ha diffuso le immagini della nazionale di calcio dell’Iran che rende omaggio alle vittime dell’attacco Usa del 28 febbraio a una scuola elementare di Minab, in vista dell’amichevole contro la Nigeria ad Antalya, in Turchia. Negli Stati Uniti lo shutdown più lungo della storia. Le incognite sull’Ice negli aeroporti anche dopo lo sblocco dei fondi Nyt: “Nuova arma Usa contro scuola e palestra in Iran nel giorno della strage di Minab. Almeno 21 morti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La nazionale di calcio iraniana rende omaggio alle bambine vittime del bombardamento Usa alla scuola di Minab Articoli correlati Leggi anche: Sci alpino, il dolore non si dimentica: la Nazionale italiana rende omaggio alle vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana Tragedia del Pendolino, Piacenza rende omaggio alle vittimeSi rinnova, nel 29esimo anniversario della tragedia, il ricordo delle vittime dell'incidente ferroviario del Pendolino. Approfondimenti e contenuti su La nazionale di calcio iraniana rende... Temi più discussi: 15.000 dollari per entrare negli Stati Uniti e giocare il Mondiale?; Iran al Mondiale? Braccio di ferro con Stati Uniti e Fifa. No allo spostamento delle gare in Messico; Gli Usa chiedono cauzioni fino a 15mila euro per entrare nel paese: problemi per cinque nazionali coinvolte nel Mondiale; Cauzione di 15mila euro per entrare negli Usa: dovranno pagare anche i giocatori?. Usa: la nazionale di calcio femminile ha ottenuto la parità salariale con la nazionale maschileLa battaglia del calcio femminile americano per ottenere pari dignità rispetto al calcio maschile è iniziata già da parecchi anni; un momento fondamentale di questo percorso è stata l’azione legale ... 105.net LEGACY - Go, go, USA!: quando il goal di Donovan ha creato il primo momento virale della Nazionale statunitense, dando eco al calcio americano nel mondoUno dei momenti più determinanti nella storia del calcio americano: il goal vittoria di Landon Donovan nel recupero contro l'Algeria nel 2010. calciomercato.com L'Iran minaccia di colpire le case dei funzionari Usa e israeliani in Medio Oriente, mentre l’esercito siriano ha denunciato che un attacco con droni su vasta scala ha preso di mira le sue basi vicino al confine con l’Iraq Segui la diretta per tutti gli aggiornamenti - facebook.com facebook L’ #Iran: il piano #Usa è “irrealistico”, contatti solo tramite intermediari x.com