Tragedia del Pendolino Piacenza rende omaggio alle vittime

A 29 anni dalla tragedia del Pendolino di Piacenza, la città rinnova il suo ricordo alle vittime di quell’incidente ferroviario. Un momento di riflessione collettiva per ricordare una delle tragedie più dolorose della storia recente, mantenendo vivo il rispetto e la memoria di chi ha perso la vita in quella drammatica giornata.

Si rinnova, nel 29esimo anniversario della tragedia, il ricordo delle vittime dell'incidente ferroviario del Pendolino. Piacenza renderà loro omaggio lunedì 12 gennaio con la consueta, sentita cerimonia organizzata dal Dopolavoro Ferroviario, cui sarà presente anche l'Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche: Attentati Parigi, il sindaco Hidalgo rende omaggio alle vittime del 13 novembre 2015

Leggi anche: Crans-Montana, l'omaggio commosso e silenzioso alle vittime della tragedia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Tragedia a Rende, bambina di 8 anni muore annegata nella piscina del Parco acquatico - Una bimba di 8 anni è morta annegata nella piscina di un parco acquatico a Rende: è solo l’ultima tragedia simile in Italia. fanpage.it

Tragedia a Rende, bambina di 8 anni muore annegata nella piscina di un parco acquatico - Un pomeriggio di relax si è trasformato in tragedia a Rende, in provincia di Cosenza, dove una bambina di 8 anni ha perso la vita annegando nella piscina di un parco acquatico. blitzquotidiano.it

Tragedia in piscina nel Cosentino: annega bimba di 8 anni - Una bimba di otto anni è morta annegata all'interno della piscina del Parco acquatico "Santa Chiara" di Rende (Cosenza). quotidiano.net