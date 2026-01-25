Scoperta in Indonesia l' arte rupestre più antica del mondo | ha 67.800 anni

Recentemente, in Indonesia, è stata scoperta la più antica arte rupestre conosciuta al mondo, risalente a circa 67.800 anni fa. Questa scoperta, avvenuta in una grotta sull’isola di Muna, nel Sud-Est di Sulawesi, rappresenta un importante passo nella comprensione delle prime forme di espressione artistica umana e della storia preistorica della regione.

In una grotta dell’ isola indonesiana di Muna, nel Sud-Est di Sulawesi, gli archeologi hanno datato un disegno rupestre ad almeno 67.800 anni fa. Ad oggi sarebbe l’opera di arte rupestre più antica mai datata al mondo. Si tratta di un contorno di mano realizzato soffiando pigmento attorno alla mano appoggiata alla parete calcarea: le dita appaiono sottili e allungate, quasi stilizzate fino a ricordare artigli. La scoperta è stata resa nota a gennaio 2026 e pubblicata sulla rivista Nature da un team internazionale guidato dall’Università Griffith, Australia, in collaborazione con ricercatori indonesiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

New discovery! 67,800-year-old rock art in Sulawesi, Indonesia

