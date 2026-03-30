La moglie morta gli chiede di ricominciare a cantare | la storia di Edwin Rayner web star a 94 anni

Edwin Rayner, noto come web star, ha ripreso a cantare a 94 anni dopo aver smesso in seguito alla morte della moglie, con cui aveva condiviso 60 anni di vita. La richiesta della donna di tornare a cantare ha portato Rayner a riprendere questa attività, che aveva interrotto alcuni anni prima. La storia si è sviluppata attraverso i contenuti pubblicati sui social media, attirando l’attenzione di molti utenti.