La moglie morta gli chiede di ricominciare a cantare | la storia di Edwin Rayner web star a 94 anni
Edwin Rayner, noto come web star, ha ripreso a cantare a 94 anni dopo aver smesso in seguito alla morte della moglie, con cui aveva condiviso 60 anni di vita. La richiesta della donna di tornare a cantare ha portato Rayner a riprendere questa attività, che aveva interrotto alcuni anni prima. La storia si è sviluppata attraverso i contenuti pubblicati sui social media, attirando l’attenzione di molti utenti.
Edwin Rayner aveva smesso di cantare dopo la perdita della moglie Margaret, sua compagna per 60 anni. Poi un "messaggio" dall'aldilà ha cambiato tutto: oggi è GrandadSings, un fenomeno da milioni di follower che spopola su TikTok e YouTube cantando Taylor Swift e Harry Styles. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Referendum: fra gli ultimi a votare in Italia marito e moglie del tarantino, 94 e 90 anni A CrispianoFra gli ultimi a votare, oggi nel referendum in materia di giustizia, una coppia di anziani di Crispiano.
Gli attacchi di panico, le difficoltà, la forza di dire basta e ricominciare. A 41 anni, la showgirl argentina presenta la nuova séNon è più la Belen dei titoli sensazionalistici, ma una donna che ha imparato a guardarsi dentro, accettando anche le proprie zone d’ombra.