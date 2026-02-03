Belen Rodriguez, a 41 anni, si racconta senza filtri. Dopo anni di attacchi di panico e difficoltà, la showgirl argentina ha deciso di cambiare rotta. Ora si mostra più autentica, più forte, pronta a lasciarsi alle spalle il passato e a ricominciare da zero. La sua storia dimostra che anche dopo momenti difficili, si può trovare il coraggio di guardarsi dentro e ripartire.

N on è più la Belen dei titoli sensazionalistici, ma una donna che ha imparato a guardarsi dentro, accettando anche le proprie zone d’ombra. Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, Belen Rodriguez ha scelto di raccontarsi senza filtri, mettendo a nudo un periodo della sua vita che lei stessa definisce come il più complesso di sempre. Una confessione arrivata con la consapevolezza di chi ha superato la tempesta e oggi, a 41 anni, guarda al futuro sotto una nuova luce. Belen Rodriguez best look. guarda le foto Belen Rodriguez, il buio e gli attacchi di panico. Il cuore dell’intervista ha toccato le corde più profonde della sua fragilità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Gli attacchi di panico, le difficoltà, la forza di dire basta e ricominciare. A 41 anni, la showgirl argentina presenta la nuova sé

