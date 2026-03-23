Fra gli ultimi a votare, oggi nel referendum in materia di giustizia, una coppia di anziani di Crispiano. Lui 94 anni, lei 90. Sono stati accompagnati al seggio dalla figlia per dare luogo alla loro intenzione ferma di votare. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Referendum: fra gli ultimi a votare in Italia marito e moglie del tarantino, 94 e 90 anni A Crispiano

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