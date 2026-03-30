Nel fine settimana, nella regione del Golfo si è registrata una presenza discreta e dinamica, in un periodo caratterizzato da bombardamenti, negoziati che non sono ancora iniziati e dichiarazioni da entrambe le parti coinvolte. La visita ufficiale di un rappresentante ucraino, definita come una missione tecnica, ha attirato l’attenzione senza provocare grandi eventi pubblici.

Roma, 30 marzo 2026 – Fra bombardamenti, negoziati che non partono e dichiarazioni incendiarie da entrambe le parti, nel fine settimana c’è stata una presenza dinamica quanto discreta nella regione del Golfo. Si tratta del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky che, in una fase particolarmente delicata di tutti e due i conflitti, ha effettuato una missione diplomatica che i principali media ucraini hanno definito “tecnica”. Cosa significa missione ‘tecnica’. Ma cosa si intende con questo termine? Quello del leader di Kiev è un preciso posizionamento diplomatico. In un momento di oggettiva difficoltà per la regione, Zelensky è andato a offrire la vicinanza del popolo ucraino, insieme con l’expertise che il suo Paese ha accumulato per difendersi dagli attacchi dei vicini, in primo luogo con l’industria dei droni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La missione “tecnica” di Zelensky nel Golfo: così l’Ucraina vuole diventare un’opportunità

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