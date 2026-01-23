Zelensky | Ucraina potrebbe diventare base delle Forze armate europee

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’Ucraina potrebbe diventare una possibile base per le Forze armate unificate europee. Questa affermazione riflette l’interesse del paese nel rafforzare la collaborazione militare con i partner europei e nel contribuire alla sicurezza comune del continente. La proposta, ancora in fase di discussione, evidenzia le dinamiche geopolitiche in evoluzione nell’area.

L’Ucraina potrebbe diventare la base delle Forze armate unificate europee, ma solo dopo la fine della guerra con la Russia Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando con la stampa. “Abbiamo l’esercito più grande e con esperienza di guerra. La base delle Forze armate unificate europee potrebbe essere l’esercito ucraino. Per fare ciò servirebbero diversi passaggi, per cui oggi non abbiamo tempo”, ha detto Zelensky. Secondo il leader ucraino, ci sono procedure legali, burocratiche e la necessità di reperire fonti di finanziamento. “Non abbiamo tempo per questo, perché ci concentriamo sul fronte. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Zelensky: "La presenza delle truppe europee in Ucraina diminuirebbe il rischio di una nuova invasione russa"Il presidente Zelensky sottolinea l'importanza della presenza europea in Ucraina, evidenziando come essa possa ridurre il rischio di una futura invasione russa.

