montecitorio question time con la ministra roccella

Da lopinionista.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alle 15 si svolge il question time alla Camera. La ministra Roccella risponderà ai deputati in diretta su Rai Parlamento. L’evento si tiene nell’Aula di Montecitorio e sarà seguito da molti italiani.

ROMA – Si svolgerà oggi, 11 febbraio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella (foto), risponderà a un’interrogazione sulle iniziative per il contrasto della violenza digitale di genere, con particolare riferimento al monitoraggio sistematico degli abusi sulla rete internet (on. Laura Ravetto – Lega). L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

