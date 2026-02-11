Montecitorio question time con la ministra Roccella
Oggi alle 15 si svolge il question time alla Camera. La ministra Roccella risponderà ai deputati in diretta su Rai Parlamento. L’evento si tiene nell’Aula di Montecitorio e sarà seguito da molti italiani.
ROMA – Si svolgerà oggi, 11 febbraio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella (foto), risponderà a un’interrogazione sulle iniziative per il contrasto della violenza digitale di genere, con particolare riferimento al monitoraggio sistematico degli abusi sulla rete internet (on. Laura Ravetto – Lega). L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Approfondimenti su Monte ritorio question time
Montecitorio, question time con la ministra Bernini
Oggi alle 15 si terrà il question time in Aula a Montecitorio, trasmesso in diretta dalla Rai.
Accade alla Camera 24 - 28 novembre 2025 - la settimana a Montecitorio in pillole
Ultime notizie su Monte ritorio question time
Argomenti discussi: Camera, oggi question time con i ministri Tajani, Roccella e Urso; Camera: Question time con Bernini, Schillaci e Zangrillo; Dalla politica all'economia fino all'attualità: l'agenda settimanale di Affaritaliani dal 9 al 15 febbraio; Alla Camera si presenta Ciliegi in fiore a Kyiv. Viaggio sentimentale in un Paese in guerra di Marco Lupis.
Alla Camera question time con Tajani, Roccella e UrsoOggi alle 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. ansa.it
Camera, oggi question time con i ministri Tajani, Roccella e UrsoSi svolge oggi, mercoledì 11 febbraio, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. adnkronos.com
Camera dei deputati. . In diretta da Montecitorio il question time con i Ministri Antonio Tajani - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale , Eugenia Roccella - Dipartimento per le politiche della famiglia e Adolfo Urso - Ministero delle Impre - facebook.com facebook
Si svolge oggi il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dalla Camera @Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponde a interrogazioni sulle ulteriori iniziative in x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.