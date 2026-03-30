Sante Cardoni ha vinto la gara per la miglior Pizza di Pasqua 2026, organizzata dall’associazione Amici di Bagnaia, alla sua undicesima edizione. La competizione si svolge ogni anno, coinvolgendo diversi pizzaioli che presentano le loro creazioni. La premiazione si è tenuta di recente, confermando il successo della manifestazione e l’interesse intorno a questa tradizione gastronomica.

Il bagnaiolo si è aggiudicato l'11esima edizione del concorso dell'associazione Amici di Bagnaia. In giuria anche la vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna È di Sante Cardoni la migliore Pizza di Pasqua 2026, il concorso dell’associazione Amici di Bagnaia giunto all’11esima edizione. Venti le pizze in gara, con concorrenti giunti da diversi paesi della provincia che si sono cimentati in questa simpatica competizione dolciaria. Al primo posto Sante Cardoni, bagnaiolo, che si è aggiudicato una targa ricordo e un premio gastronomico. Il concorso si è tenuto nel giorno della domenica delle Palme, 29 marzo. Ad avere il dolce “onere” di assaggiare e giudicare le pizze in gara è stata una compagine di cinque giurati, tra cui la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - La migliore Pizza di Pasqua 2026 è di Sante Cardoni

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